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تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة المساكن فى الزيتون

الإثنين، 08 يونيو 2020 03:37 م
تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة المساكن فى الزيتون سرقة_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون اليوم الأحد تجديد حبس 3 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات بسرقة مسكن مواطن بالزيتون، تعود الواقعة بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من الرائد أحمد صبرى معاون مباحث قسم شرطة الزيتون مفاده تمكن وحدة المباحث من ضبط (3 أشخاص) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة (أجهزة ومتعلقات) من داخل مسكن أحد الأشخاص، واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "تسلق المواسير"، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات. تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. 


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