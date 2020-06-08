اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 04:57 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس ابنة الشاطر و6 آخرين بتهمة تمويل الإرهاب 45 يوما

الإثنين، 08 يونيو 2020 04:30 م
تجديد حبس ابنة الشاطر و6 آخرين بتهمة تمويل الإرهاب 45 يوما المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنايات القاهرة،  برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، تجديد عائشة الشاطر و6 آخرين 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض ضد الدولة، وتمويل جماعة إرهابية.

ونسبت النيابة للمتهمة واخرين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

يذكر أن المحكمة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الاثنين، تجديد حبس  عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد أسندت في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

 

 

 

 


تمويل الارهاب

ابنه الشاطر

الانضمام لجماعه الإخوان

الجنايات

تجديد حبس

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة