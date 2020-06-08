تجديد حبس ابنة الشاطر و6 آخرين بتهمة تمويل الإرهاب 45 يوما

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، تجديد عائشة الشاطر و6 آخرين 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض ضد الدولة، وتمويل جماعة إرهابية.

ونسبت النيابة للمتهمة واخرين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

يذكر أن المحكمة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الاثنين، تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد أسندت في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.