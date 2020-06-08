تاجر عبيد أم فاعل خير.. قصة "كولستون" الذى حطم المتظاهرون البريطانيون تمثاله

كتبت ــ رباب فتحى

تاريخ من الاستعباد لا يخلو من العمل الخيري، وتمثال صامد منذ 1895 بمدينة بريستول فى المملكة المتحدة، تجسيداً لدور لا يزال محل انقسام للإنجليزى الشهير إدوارد كولستون، قبل أن يكتب متظاهرون بريطانيون سطر نهايته بتحطيمه وإلقائه من ميناء المدينة. فبعد أيام من المظاهرات التى شدتها مدناً بريطانية عدة تضامناً مع الأمريكي ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد، الذى قتل على يد الشرطة، طالت موجة الغضب تمثال إدوارد كولستون الشهير بمدينة بريستول فى مشهد أحدث انقساماً داخل لندن.. ولكن ما هي قصته؟.

وتسبب تمثال إدوارد كولستون تاجر الرقيق الذي أسقطه محتجون من قاعدته ودفعوه إلى أرصفة السفن ، لفترة طويلة في الغضب وانقسام الرأي في مدينة بريستول بالمملكة المتحدة.

وتقول صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن التمثال البرونزي الذي يبلغ طوله 5.5 متر (18 قدمًا) كان قد وضع في شارع كولستون منذ عام 1895 كنصب تذكاري لأعماله الخيرية ، والتى اتجه إليها بعد أن جرد نفسه من العلاقة بشركة متورطة في بيع عشرات الآلاف من العبيد. اشتملت أعماله في المدينة على أموال لدعم المدارس والبيوت والكنائس.

على الرغم من أن كولستون ولد في بريستول عام 1636 ، إلا أنه لم يعش هناك.ونشأ كولستون في عائلة تجارية ثرية في بريستول وبعد أن ذهب إلى المدرسة في لندن ، أسس نفسه كتاجر ناجح في صناعة المنسوجات والصوف.

في عام 1680 انضم إلى شركة الشركة الملكية الأفريقية (RAC) التي كانت تحتكر تجارة الرقيق في غرب إفريقيا. كان يرأسها رسميًا شقيق الملك تشارلز الثاني الذي تولى العرش في وقت لاحق باسم جيمس الثاني. وسمت الشركة العبيد - بمن فيهم النساء والأطفال - بالأحرف الأولى الخاصة بالشركة على صدورهم.

يُعتقد أنه باع حوالي 100.000 شخص من غرب إفريقيا في منطقة البحر الكاريبي والأمريكتين بين 1672 و 1689 ، ومن خلال هذه الشركة كون كولستون الجزء الأكبر من ثروته ، واستخدم الأرباح للعمل فى الإقراض المالي.

وأوضحت الصحيفة، أنه باع أسهمه في الشركة إلى ويليام ، أمير أورانج ، في عام 1689 بعد أن نظم الأخير الثورة المجيدة واستولى على السلطة من جيمس في العام السابق.

ثم بدأ كولستون في تطوير سمعة باعتباره فاعل خير حيث تبرع لقضايا خيرية مثل المدارس والمستشفيات في بريستول ولندن. خدم لفترة وجيزة كنائب عن حزب المحافظين لبريستول قبل أن يموت في مورتليك ، ساري ، عام 1721. ودفن في كنيسة جميع القديسين في بريستول.

وقالت "الجارديان" إن أعماله الخيرية كانت سببا فى أن يتغلغل اسم كولستون في بريستول. إلى جانب التمثال ، هناك مدرسة كولستون المستقلة ، التي سميت باسمه ، إلى جانب قاعة الحفلات الموسيقية ، كولستون هول ، مبنى المكاتب الشاهق ، برج كولستون ، وشارع كولستون.

جادل النشطاء لسنوات بأن علاقاته بالرق تعني أنه يجب إعادة تقييم مساهمته في المدينة. تقرر في عام 2018 تغيير لوحة التمثال لتشمل ذكر أنشطة تجارة الرقيق الخاصة به ولكن لم يتم الاتفاق على صياغة نهائية.

وقالت عريضة جمعت الآلاف من التوقيعات في الأسبوع الماضي إنه "ليس لديه مكان" في المدينة.

وجاء فيها "في حين لا ينبغي نسيان التاريخ ، فإن هؤلاء الأشخاص الذين استفادوا من استعباد الأفراد لا يستحقون شرف التمثال. يجب أن يُحفظ هذا لأولئك الذين يُحدثون تغييراً إيجابياً والذين يناضلون من أجل السلام والمساواة والوحدة الاجتماعية". "نشجع بموجب هذا مجلس مدينة بريستول على إزالة تمثال إدوارد كولستون. إنه لا يمثل مدينتنا المتنوعة والمتعددة الثقافات ".

سعت متاحف بريستول لشرح سبب بقاء تمثال كولستون في المدينة وتقول على موقعها على الإنترنت إن "كولستون لم يتاجر أبدًا ، على حد علمنا ، بالأفارقة المستعبدين لحسابه الخاص".

لكنها أضافت: "ما نعرفه هو أنه كان عضوًا نشطًا في الهيئة الإدارية للشركة التي كانت تتاجر في الأفارقة المستعبدين لمدة 11 عامًا".