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تأجيل محاكمة 15 من عناصر الإخوان بسوهاج فى قضية المغارة لـ 8 سبتمبر

الإثنين، 08 يونيو 2020 06:04 م
تأجيل محاكمة 15 من عناصر الإخوان بسوهاج فى قضية المغارة لـ 8 سبتمبر هيئة المحكمة
سوهاج - عمرو خلف

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قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 15 من عناصر الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "المغارة"، لجلسة 8 سبتمبر المقبل للاستماع إلى مرافعة الدفاع. وصدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2015 عندما وردت المعلومات إلى ضباط الأمن الوطنى بسوهاج، عن وجود المتهمين فى إحدى المغارات بالجبل الغربى، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.


سوهاج

المغارة

جنايات سوهاج

الاخوان

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