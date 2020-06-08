اليوم السابع
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تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"داعش إسكندرية" لـ13 يوليو

الإثنين، 08 يونيو 2020 03:34 م
تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"داعش إسكندرية" لـ13 يوليو المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين وآخرين سبق الحكم عليهم فى القضية المعروفة بـ"داعش إسكندرية"، لجلسة 13 يوليو المقبل لمرافعة النيابة العامة والدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولى وعماد الدرمللى.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات فى القضية، فى ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية والذى تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابى وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتى سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.

وكشفت التحقيقات التى باشرها فريق المحققين بنيابة أمن الدولة العليا الذى ترأسه المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بالنيابة من خلال اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمون وفحص كاميرات المراقبة والتقارير الفنية - عن تلقى الحركى (نور) القيادى بتنظيم داعش الإرهابى تكليفا من كوادر التنظيم بتأسيس جماعة إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم(داعش) القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة بزعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.


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