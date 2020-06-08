اليوم السابع
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بيطرى كفر الشيخ: تحصين 54 ألف رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع والقلاعية

الإثنين، 08 يونيو 2020 03:46 م
بيطرى كفر الشيخ: تحصين 54 ألف رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع والقلاعية الدكتور أيمن عبدالاه مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الدكتور أيمن عبدالاه ، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ ، إن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع مستمرة بالقرى والمراكز ، مؤكداً أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيدة والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات وتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها ، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية .

وأضاف عبدالاه ، لـ " اليوم السابع " ، أنه تم تحصين 54 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة ، ومازالت عمليات التحصين والترقيم مستمرة ، مؤكدة أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات ، وتتم عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة ، فكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين ، مشيداً باتباع  المواطنين واستجابتهم للحملة ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ، نظراً لزيادة الوعى البيطرى لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين .

وقال عبدالاه ، تم تحصين أكثر من ألف و410 ، منشأة حكومية ومؤسسة من مؤسسات الدولة على مستوى المحافظة ، ومنها تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة ،  كما يتم تحصين الأكمنة بشكل يومى وترش السيارات المارة بالأكمنة وبمداخل ومخارج المحافظة ، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، يتابع بشكل يومى ، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار ، وضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة ، وآخرها ضبط 20 طن من اللحوم ما بين فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية .


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