بولندا تغلق 12 منجم فحم ثلاثة أسابيع لوقف انتشار فيروس كورونا

قال ياتسيك ساسين نائب رئيس وزراء بولندا اليوم الاثنين إن بلاده ستغلق ابتداء من غد ولمدة ثلاثة أسابيع منجمي فحم مملوكين للدولة وعشرة مناجم لمجموعة (بي.جي.جي) بهدف وقف انتشار فيروس كورونا المستجد بين عمالها.

وسجلت بولندا زيادة سريعة في عدد حالات الإصابة بالفيروس بين عمال المناجم وسجلت منطقة مناجم الفحم في جنوب البلاد أكبر عدد من الإصابات.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بي.ايه.بي) أن نسبة عمال الفحم بين المصابين بفيروس كورونا في البلاد تبلغ في الوقت الحالي نحو 20 في المئة.

وقال ساسين في مؤتمر صحفي "مثل هذا الإجراء ضروري للقضاء في نهاية الأمر على هذه التفشيات الوبائية".