بنها الجامعى: استقرار حالات 8 من تمريض العزل المنزلى المصابين بكورونا

القليوبية نيفين طه

أعلن مستشفى بنها الجامعي، اليوم الاثنين، استقرار حالات تمريض عزل مستشفيات جامعة بنها (المجموعة الثالثة)، وعددهم (8) حالات، وذلك بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وعزلهم منزليا مع المتابعة المستمرة من قبل إدارة المستشفيات.

وشدد مستشفى بنها الجامعي، في بيان له اليوم، على دور مكافحة العدوى في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار العدوى ولسلامة جميع الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات.

وفي سياق آخر عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا مع اللجنة العليا لمجابهة كورونا، وغرفة عمليات المحافظة، لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة خلية أزمة بكل محافظة يترأسها المحافظ، وبناء على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول التعامل بكل حسم مع مستجدات فيروس كورونا والحد من انتشاره.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، واللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية- مدير امن القليوبية، واللواء علاء يوسف نائب مدير الأمن، وإيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، وممثلي الأجهزة الأمنية والرقابية بالمحافظة، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، والدكتور جمال حجاج مدير التأمين الصحي بالقليوبية، والدكتور عمرو الدخاخنى نائب مدير مستشفى بنها الجامعى، والدكتور مجدي عبد العظيم مدير الإسعاف، ومديري المستشفيات بالمحافظة.

واستعرض المحافظ آخر المستجدات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد وخطة المحافظة لمجابهته والتصدي له باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل دقة وحزم، مشيرا إلى أنه تم تلقى 427 شكوى واستغاثة عبر خدمة الواتس آب، وتم التعامل معه وبلغ معدل الاستجابة 97% من توفير أسرة بالمستشفيات واستفسارات طبية لمرضى العزل المنزلى، وتوجيه سيارات الإسعاف للحالات الخطرة لنقلها، بالإضافة إلى ما يقرب من 150 استفسار وإغاثة عبر المكالمات الهاتفية يقوم بالرد عليها أطباء ومتخصصين من الجهات المسئولة عن تقديم الخدمة الطبية متواجدين بصفة مستمرة بغرفة العمليات، مؤكدا أنه يتم تقديم كافة الإرشادات اللازمة والتنسيق مع المستشفيات فى استقبال الحالات.