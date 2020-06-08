اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 09:01 م
خالد صلاح
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بلجيكا تسجل 122 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

الإثنين، 08 يونيو 2020 07:54 م
بلجيكا تسجل 122 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة كورونا فى بلجيكا - أرشيفية
أ ش أ

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أكد المركز الوطنى للأزمات التابع لوزارة الصحة فى بلجيكا تسجيل 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فى البلاد استدعت قبول 23 شخصاً إضافياً في المشافي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأوضح المركز - في تقريره اليومي الذي أوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء - أن عدد من يعالجون في المشافي بسبب كوفيد - 19 وصل إلى 573، بعد إضافة المرضى الجدد أمس. من بين هؤلاء، هناك 116 مريضاً يعالجون في غرف العناية المركزة.
أما بالنسبة للوفيات جراء الوباء، فقد تم إحصاء 11 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد ضحايا كوفيد - 19 إلى 9606 شخصاً.
يذكر أن كوفيد - 19 قد أصاب 59348 شخصاً في البلاد من منتصف مارس الماضي، كما نجح 16315 مريضاً ممن عولجوا في المستشفى في التعافي بشكل “تام”.
ويؤكد الأطباء أن المتعافين من وباء كوفيد - 19 يحتاجون لفترة طويلة نسبياً من التأهيل على مستوى الحركة والتنفس لاستعادة عافيتهم بشكل كامل، مشيرين الى أن فترة النقاش ترتبط بشكل طردي بخطورة الإصابة.
وكان المركز الوطني للأزمات قد أعلن قبل أيام عن تمكن السلطات الصحية البلجيكية من السيطرة على الموجة الأولى من الوباء، مستبعداً ظهور موجة ثانية أكثر حدة.


كورونا

بلجيكا

فيروس كورونا

كورونا فى بلجيكا

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