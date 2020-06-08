اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 05:58 م
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بريطانيا تبدأ فى إلزام القادمين من الخارج بالعزل الذاتى 14 يوما

الإثنين، 08 يونيو 2020 05:07 م
بريطانيا تبدأ فى إلزام القادمين من الخارج بالعزل الذاتى 14 يوما القادمون لبريطانيا - أرشيفية
أ ش أ

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بدأت بريطانيا اليوم الإثنين إلزام المسافرين القادمين من خارجها بعزل أنفسهم لمدة 14 يومًا، وذلك فى إطار سعى الحكومة لمنع تعرض البلاد لموجة ثانية من عدوى فيروس كورونا.
ويواجه من لا يلتزم بالقرار غرامة قدرها 1000 جنيه إسترليني في إنجلترا، وسيجري مسؤولو قوات الحدود فحوصات على الوافدين، ويمنعون من يفرض الخضوع لها من الأجانب غير المقيمين من دخول البلاد، بحسب ما نقلته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، للصحفيين اليوم، إن جميع المؤشرات حتى الآن تشير إلى أن هناك "مستوى جيد من الامتثال" للائحة الجديدة التي تلزم الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا.
وأضاف أن الحكومة تتوقع أن يكون معظم الناس على استعداد للتعاون للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا.
ورفض المتحدث التعليق على تهديد بعض شركات الطيران باتخاذ إجراءات قانونية ضد اللوائح الجديدة، لكنه قال إن السبب العلمي وراء اللائحة واضح، مبينًا "إذا قللنا من خطر جلب حالات جديدة من الخارج، فيمكننا المساعدة في تقليل احتمالية حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا".
كما رفض المتحدث باسم رئيس الوزراء الإدعاءات بأن نظام الحجر الصحي للمسافرين القادمين إلى المملكة المتحدة يمكن استبداله بفحوصات للكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا في المطارات.
وقال "من المحتمل أن يجرى لهم اختبار على الحدود، ويمكن أن يشير هذا الاختبار إلى عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وبعد ذلك ببضعة أيام قد يبدأون في إظهار أعراض، وبحلول هذا الوقت ربما يكونون قد نشروا الفيروس بالفعل".


بريطانيا

كورونا

فيروس كورونا

العزل المنزلى

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