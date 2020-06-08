بريطانيا تؤكد التزامها بمساعدة الدول الأفريقية على التعافى من آثار كورونا

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أكدت الحكومة البريطانية، التزامها بدعم الدول الأفريقية، وأنها تبرعت بمبلغ تعادل قيمته 26 مليون دولار لمساعدتها على التعافى من آثار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، وأوضحت الحكومة البريطانية، فى معرض بيان أصدرته، اليوم الاثنين، فيما يتعلق بهذا الشأن- أنه سيتم تحويل هذا المبلغ عن طريق الاتحاد الأفريقى وسيتم استخدامه فى تدريب العاملين بمجال الصحة فى الدول الأعضاء بالاتحاد على سبل التصدى لهذا الوباء.

وجاء فى البيان، أنه سيتم نشر خبراء متخصصين فى المراكز الأفريقية المختصة بمراقبة الأمراض والوقاية منها ، وأن هذه المراكز يعمل بها حاليا حوالى 800 متطوع.

وذكرت الحكومة البريطانية، أنه سيتم استخدام هذا المبلغ أيضا لتوعية الأفارقة بشأن وباء فيروس كورونا، وتوفير المزيد من المعلومات بشأنه.

وقالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية، إن التبرع بهذا المبلغ يأتى فى إطار الجهود العالمية الرامية إلى الحيلولة دون تزايد تفشى هذا الوباء".

وأكدت الوزيرة البريطانية، قائلة إنه لا يمكن لأحد الشعور بالأمن إذا لم يكن الجميع آمنين، وأن هذا التمويل الجديد والدعم للقيادة الأفريقية سيساعد على حمايتنا جميعا من هذا الفيروس.

وأشارت الحكومة البريطانية، إلى أنه سيتم استخدام المعونة البريطانية فى المساعدة على البحث عن لقاح مضاد للفيروس وتقديم مساعدات الإغاثة اللازمة ودعم النظم الصحية فى الدول الأفريقية.