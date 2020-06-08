اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 04:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بالأسماء.. وفاة 6 حالات بفيروس كورنا المستجد داخل مستشفى تلا للعزل

الإثنين، 08 يونيو 2020 03:42 م
بالأسماء.. وفاة 6 حالات بفيروس كورنا المستجد داخل مستشفى تلا للعزل مشرحه - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مصدر طبى رفيع المستوى بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية،وفاة 6 حالات بمستشفى تلا المركز للعزل المصابين بفيروس كورنا، وهم "محمد عبد الفتاح حجازى ،سميرة محمد محمد ،رشديه أحمد عبده زرقان ، هانم احمد عبد الله، أنصاف أبو العنين ،سعد قطب محمد".

وأضاف المصدر الطبى، أن مستشفى تلا المركزى للعزل، بها جميع إمكانيات للتعامل المصابين بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى قيام الفريق الطبى بالمستشفى بتغسيل الجثامين تمهيدا لتسليمها لذويهم فى حضور الأجهزة الأمنية.

وأكد المصدر الطبى، أنه تم إبلاغ كل أسرة توفى لها أحد أفرادها للحضور لاستلام الجثامين بعد تغسيلهم من قبل الفريق الطبى بالمستشفى.

بالتزامن مع ذلك توفى، صباح اليوم، خالد عبد الفتاح الضرغامى، طالب بالفرقة الرابعة بكلية أسنان جامعة طنطا داخل مستشفى منوف العام متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفى سياق متصل، أصدرت كلية التمريض بجامعة المنوفية بيانا لها، نعت فيه وفاة الطالب خالد الضرغامى، وجاء نص البيان، تتقدم الدكتورة إيناس قاسم، عميد كلية التمريض، بجامعة المنوفية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بالكلية، بخالص التعازى والمواساة للزميلة، الدكتورة سامية على النجار بقسم تمريض صحة الأسرة والمجتمع لوفاة نجلها.


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

المنوفيه

محافظ المنوفيه

محافظه المنوفيه

مركز تلا

فيروس كورنا

مستشفى تلا للعزل

وفاة بفيروس كورونا

صحة المنوفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

الداخلية تضبط 5 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية تضبط 5 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة