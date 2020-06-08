بالأسماء.. وفاة 6 حالات بفيروس كورنا المستجد داخل مستشفى تلا للعزل

المنوفية - محمد فتحى

أكد مصدر طبى رفيع المستوى بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية،وفاة 6 حالات بمستشفى تلا المركز للعزل المصابين بفيروس كورنا، وهم "محمد عبد الفتاح حجازى ،سميرة محمد محمد ،رشديه أحمد عبده زرقان ، هانم احمد عبد الله، أنصاف أبو العنين ،سعد قطب محمد".

وأضاف المصدر الطبى، أن مستشفى تلا المركزى للعزل، بها جميع إمكانيات للتعامل المصابين بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى قيام الفريق الطبى بالمستشفى بتغسيل الجثامين تمهيدا لتسليمها لذويهم فى حضور الأجهزة الأمنية.

وأكد المصدر الطبى، أنه تم إبلاغ كل أسرة توفى لها أحد أفرادها للحضور لاستلام الجثامين بعد تغسيلهم من قبل الفريق الطبى بالمستشفى.

بالتزامن مع ذلك توفى، صباح اليوم، خالد عبد الفتاح الضرغامى، طالب بالفرقة الرابعة بكلية أسنان جامعة طنطا داخل مستشفى منوف العام متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفى سياق متصل، أصدرت كلية التمريض بجامعة المنوفية بيانا لها، نعت فيه وفاة الطالب خالد الضرغامى، وجاء نص البيان، تتقدم الدكتورة إيناس قاسم، عميد كلية التمريض، بجامعة المنوفية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بالكلية، بخالص التعازى والمواساة للزميلة، الدكتورة سامية على النجار بقسم تمريض صحة الأسرة والمجتمع لوفاة نجلها.