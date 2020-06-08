بالأسماء مصرع شخص وإصابة 8 فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبل ملوى بـ25 كيلو، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات أسيوط العام وأسيوط الجديدة، وتحرر المحضر اللازم وتم رفع آثار الحادث.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد ورود إخطارا من الخدمات الأمنية على الطرق الصحراوية يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبل ملوى بـ25 كيلو.

وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين مصرع محمد رجب على حسن، وتم نقله لمستشفى أسيوط الجديدة وإصابة مصطفى على هاشم 35 سنة "اشتباه كسر بالضلوع "، و" فاطمة عبده عمران 40 سنة أبوتيج اشتباه كسر بالضلوع، وحنفى على هاشم 40 سنة ابوتيج اشتباه كسر بالعمود الفقرى، وعبد الرحمن حنفى على هاشم 14 سنة أبوتيج" اشتباه نزيف بالمخ وغيبوبة تامة"، ودينا حنفى على هاشم 15 سنة أبوتيج، جرح بالوجه، ومختار على هاشم 43 سنة أسيوط جرح قطعى بالكتف، واسماء مختار على هاشم 20 سنة طالبه جرح قطعى بالرأس، وشروق مختار على هاشم 14 سنة طالبة مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد رشوان عبد الرحمن 23 سنة أسيوط كدمات وسحجات وجروح وكدمات، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية من محافظة المنيا وتم نقل الجثة إلى مستشفى أسيوط الجديدة والمصابين الى مستشفى أسيوط العام.

وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.