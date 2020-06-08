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انفوجراف.. 4 نصائح بعد شراء الأطعمة.. أبرزها طهى اللحوم عند 70 درجة مئوية

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:11 م
انفوجراف.. 4 نصائح بعد شراء الأطعمة.. أبرزها طهى اللحوم عند 70 درجة مئوية 4 نصائح بعد شراء الطعام من الأسواق
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح التي يجب الإلتزام بها عنذ شراء الأطعمة من الأسواق وفى مقدمتها ضرورة غسل الخضروات بالماء والصابون مع الحرص الشديد علي غسل الأيدى قبل إعداد الطعام.

وقالت وزارة الصحة والسكان: ينبغى طهى الطعام عند درجة حرارة 70 درجة مئوية وبالأخص اللحوم والأسماك والبيض والدواجن، بالإضافة إلى ضرورة وضع الأطعمة سريعة التلف بالثلاجة عند درجة حرارة 5 درجة .

وكانت أكدت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن عقار أفيجان دخل منذ فترة في مرحلة التجارب السريرية وحاليا يتم تقييم النتائج بشكل نهائي لإعلانها وهو ما سيفسر الاعتماد علية من عدمه.

وقالت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في تصريحات اليوم أن هناك عدد من الأبحاث والدراسات تستهدف الوصول إلى لقاح أو علاج لفيروس كورونا لكنها مازالت تحت الدراسة وتابعت: بعض الشركات العالمية كشفت عن إمكانية توفير لقاح يحتمل البدء في تصنيعه سبتمبر المقبل واستكملت: لازال الجميع يتبارى ويجتهد للوصول للقاح.

وأضافت الدكتورة جيهان العسال أن بروتوكول العزل المنزلي التي أصدرته الهيئة يتم تنفيذه علي المعزولين منزليا بدون أي تعديل أو تغير وتابعت: لا يوجد أي تعديل في بروتوكول العلاج العلاج بمستشفيات العزل ونستهدف تحقيق أعلي معدل شفاء وتعافي من الإصابة.

وحول ما ردده البعض بأن الفيروس يضعف قالت : لا أعرف مصدر الدراسات التي استندت عليها هذه التصريحات لكن الإصابات تختلف من شخص إلى أخر ونسعى إلى توفير كل الادوية الجديدة التي تسهم في العلاج مضيفة أن استخدام عقارا الريبافيرين والإنترفيرون مازال في مرحلة التجريب وفور الوصول 


سوق
سوق

 


الصحة

الطعام

كورونا

الاسواق

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