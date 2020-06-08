اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 09:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

انعقاد مؤتمر "شركاء السودان" عن بُعد نهاية الشهر الجارى

الإثنين، 08 يونيو 2020 07:59 م
انعقاد مؤتمر "شركاء السودان" عن بُعد نهاية الشهر الجارى وزير الثقافة والإعلام السودانى فيصل محمد صالح
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير الثقافة والإعلام السودانى، الناطق الرسمى باسم الحكومة فيصل محمد صالح اكتمال الترتيبات لانعقاد مؤتمر "شركاء السودان"، والذى تنظمه برلين نهاية الشهر الجارى، عن بُعد، نتيجة لظروف جائحة كورونا.
وقال فيصل محمد صالح - في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء السوداني اليوم /الإثنين/ عقب جلسة للمجلس - إن المؤتمر جرى التحضير له عبر عشرة لقاءات سابقة داخل السودان وخارجه حتى وافقت ألمانيا على استضافته نهاية الشهر الحالي، مشيرا إلى أنه سيشهد مشاركة دولية واسعة.
وتوقع إعلان المساهمات التي سيقدمها شركاء السودان خلال المؤتمر لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
من جهة أخرى، قال صالح إن اللواء ياسين إبراهيم ياسين وزير الدفاع الجديد، أكد عزمه العمل بجهد ودأب للوفاء بالتزامات وزارة الدفاع والمهام المنوطة بها ضمن برنامج الحكومة لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر والفترة الانتقالية بالتعاون مع مجلس الوزراء.
وقال وزير الثقافة والإعلام السوداني، إن مجلس الوزراء رحب بوزير الدفاع، متمنيا له التوفيق في تنفيذ المهام الملقاة على عاتق وزارة الدفاع.


السودان

فيصل محمد صالح

مؤتمر شركاء السودان

برلين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة