انعقاد مؤتمر "شركاء السودان" عن بُعد نهاية الشهر الجارى

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أعلن وزير الثقافة والإعلام السودانى، الناطق الرسمى باسم الحكومة فيصل محمد صالح اكتمال الترتيبات لانعقاد مؤتمر "شركاء السودان"، والذى تنظمه برلين نهاية الشهر الجارى، عن بُعد، نتيجة لظروف جائحة كورونا.

وقال فيصل محمد صالح - في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء السوداني اليوم /الإثنين/ عقب جلسة للمجلس - إن المؤتمر جرى التحضير له عبر عشرة لقاءات سابقة داخل السودان وخارجه حتى وافقت ألمانيا على استضافته نهاية الشهر الحالي، مشيرا إلى أنه سيشهد مشاركة دولية واسعة.

وتوقع إعلان المساهمات التي سيقدمها شركاء السودان خلال المؤتمر لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

من جهة أخرى، قال صالح إن اللواء ياسين إبراهيم ياسين وزير الدفاع الجديد، أكد عزمه العمل بجهد ودأب للوفاء بالتزامات وزارة الدفاع والمهام المنوطة بها ضمن برنامج الحكومة لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر والفترة الانتقالية بالتعاون مع مجلس الوزراء.

وقال وزير الثقافة والإعلام السوداني، إن مجلس الوزراء رحب بوزير الدفاع، متمنيا له التوفيق في تنفيذ المهام الملقاة على عاتق وزارة الدفاع.