اليوم السابع
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انجولا تعتزم استئناف فتح المتاحف ودور السينما 13 من يوليو المقبل

الإثنين، 08 يونيو 2020 11:34 ص
انجولا تعتزم استئناف فتح المتاحف ودور السينما 13 من يوليو المقبل كورونا - صورة أرشيفية
لواندا / أ ش أ/

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أكدت الحكومة الأنجولية اعتزامها استئناف فتح المكتبات والمتاحف ودور السينما والمسارح اعتبارا من الثالث عشر من شهر يوليو المقبل .

وأوضحت الحكومة الأنجولية - فى بيان أصدرته اليوم الإثنين، أنه سيتم تشغيل المؤسسات المعنية ، بما فيها المعارض، بنسبة 50 % من طاقتها .

وأضافت أنه ستتم إقامة الأنشطة الثقافية والترفيهية فى الأماكن العامة على ثلاث مراحل ، وأن المتاحف والمكتبات والمسارح والمؤسسات المماثلة ستعمل إعتبارا من يوم 13 يوليو القادم .

وقال وزير الدولة الأنجولي أداو دى ألميدا ، إنه ستتم إعادة فتح الكنائس يوم 24 يونيو الجاري ، شريطة ألا تتجاوز نسبة شغل أماكن العبادة نسبة 50 % من طاقتها الاستيعابية ، وألا يتجاوز عدد المصلين 150 شخصا .

وأضاف أنه سيتم السماح للمؤسسات الدينية ممارسة أنشطتها أربعة أيام أسبوعيا ، وأن يتم تخصيص الأيام الباقية من الأسبوع لأعمال النظافة فيها .

جدير بالذكر أنه كان قد تم إغلاق المتاحف والمكتبات ودور السينما والمسارح والمؤسسات المماثلة فى أنجولا يوم 27 مارس الماضى بسبب تفشى وباء "كورونا " المستجد / كوفيد -19 /.

 


انجولا

كورونا

فيروس كورونا

المتاحف

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