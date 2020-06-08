انجولا تعتزم استئناف فتح المتاحف ودور السينما 13 من يوليو المقبل

لواندا / أ ش أ/

أكدت الحكومة الأنجولية اعتزامها استئناف فتح المكتبات والمتاحف ودور السينما والمسارح اعتبارا من الثالث عشر من شهر يوليو المقبل .

وأوضحت الحكومة الأنجولية - فى بيان أصدرته اليوم الإثنين، أنه سيتم تشغيل المؤسسات المعنية ، بما فيها المعارض، بنسبة 50 % من طاقتها .

وأضافت أنه ستتم إقامة الأنشطة الثقافية والترفيهية فى الأماكن العامة على ثلاث مراحل ، وأن المتاحف والمكتبات والمسارح والمؤسسات المماثلة ستعمل إعتبارا من يوم 13 يوليو القادم .

وقال وزير الدولة الأنجولي أداو دى ألميدا ، إنه ستتم إعادة فتح الكنائس يوم 24 يونيو الجاري ، شريطة ألا تتجاوز نسبة شغل أماكن العبادة نسبة 50 % من طاقتها الاستيعابية ، وألا يتجاوز عدد المصلين 150 شخصا .

وأضاف أنه سيتم السماح للمؤسسات الدينية ممارسة أنشطتها أربعة أيام أسبوعيا ، وأن يتم تخصيص الأيام الباقية من الأسبوع لأعمال النظافة فيها .

جدير بالذكر أنه كان قد تم إغلاق المتاحف والمكتبات ودور السينما والمسارح والمؤسسات المماثلة فى أنجولا يوم 27 مارس الماضى بسبب تفشى وباء "كورونا " المستجد / كوفيد -19 /.