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اليوم.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية 6 ساعات لغسيل وتطهير الشبكات

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:00 ص
اليوم.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية 6 ساعات لغسيل وتطهير الشبكات قطع المياه- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن قطع المياه عن مركز ومدينة القناطر الخيرية، اليوم الاثنين، من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة الرابعة فجر غد الثلاثاء، وذلك لغسيل وتطهير شبكات المدينة.

وأهابت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعدم الاستخدام المباشر عقب عودتها نظرا لعكارة المياه.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم الانتهاء من أعمال الصيانة بأسرع وقت ممكن، وإعادة ضخ المياه للمدينة مرة أخري، كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرية خلال فترة الانقطاع.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية عن أرقام هواتف مديرى الأفرع الخاصة بالشركة على مستوى مدن المحافظة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى للابلاغ عن أى أعطال أو طوارئ قد تحدث على مدار 24 ساعة، وذلك خلال أيام احتفالات عيد الفطر المبارك.

فيما أصدر المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية والعضو المنتدب، قرارا بحظر دخول أى فرد من العاملين بالشركة أو من خارجها للديوان العام أو لأى فرع تابع للشركة شامل مراكز خدمه العملاء وإدارات الطوارئ دون ارتداء الكمامة.

وقال مجاهد فى بيان له اليوم، إن القرار يأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الشركة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأكد "مجاهد"، على إدارات الأمن والشئون الإدارية تنفيذ هذا القرار بكل دقة وحزم وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المسئول عن تلك المخالفة.


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