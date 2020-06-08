اليوم السابع
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اليوم.. فصل الكهرباء عن بعض المناطق بطنطا ساعتين لإجراء الصيانة

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:00 ص
اليوم.. فصل الكهرباء عن بعض المناطق بطنطا ساعتين لإجراء الصيانة قطع الكهرباء
الغربية - مصطفى عادل

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أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن فصل التيار الكهربى لمدة ساعتين اليوم الاثنين، عن عدد من المناطق بنطاق الحى ساعتين من السادسة صباحا وحتى الثامنة صباح نفس اليوم .

وحددت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بالتنسيق مع حى أول طنطا المناطق التى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها، وهى " مستشفى أورام الأطفال وسجن طنطا العمومى وميدان إسكندرية وشوارع عثمان محمد والمدارس وآخر شارع النحاس والمعاهدة والمحطة والمديرية والبورصة ودرب الأثر وابن مالك، ابن الفارض، السكة الجديدة، عمر سعفان، صبرى" .

وطالبت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء المستشفيات والمصالح الحكومية والمواطنين بتدبير احتياجاتهم طوال فترة الانقطاع .

من ناحية أخرى نفذ قسم الإنارة بحى ثان طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمود عيسى رئيس الحى، حملة مكبرة لصيانة اعمدة الإنارة والكابلات الكهربائية بعدد من الشوارع بنطاق الحى .

واستهدفت الحملة صيانة كشافات الاعمدة واستبدالها لمبات ليد وغسيل الغطاء الخاص بالشابوهات وصيانة الكابلات بشارع ٣٠٦ بمنطقة الاستاد.

من ناحية اخرى شن جهاز النظافة التابعة لحى ثان طنطا فى محافظة الغربية، حملات مكبرة برئاسة الدكتور محمود عيسى رئيس الحى، لرفع القمامة من الشوارع الرئيسية ونطاق التجميع، وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية .

حيث أسفرت الحملة عن رفع القمامة والمخلفات والتراكمات بمنطقة تل الحدادين والجلاء وبشارع جانبية القرشى اتجاه المقابر، كما قامت الحملة بتطهير وتعقيم الشوارع لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

 


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