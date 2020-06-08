اليوم السابع
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اليوم.. الأقباط يبدأون صوم الرسل حتى 11 يوليو المقبل

الإثنين، 08 يونيو 2020 06:00 ص
اليوم.. الأقباط يبدأون صوم الرسل حتى 11 يوليو المقبل البابا تواضروس
سارة علام

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تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الإثنين صوم الرسل ويستمر حتى الحادي عشر من يوليو المقبل.

ويعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعداداً للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يوما على مثال موسى النبي قبل أن يستلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضا لصوم السيد المسيح أربعين يوماً قبل أن يبدأ فى خدمته.

ويأتى صوم الرسل فى أيام غير محددة تتراوح بين 15، 49 يوم تبدأ ثاني يوم حلول الروح القدس، وتنتهي يوم 4 أبيب اليوم السابق لعيد الرسل 5 أبيب.

بينما ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، في العاشرة والنصف من صباح الأحد، كلمة للشعب على الهواء مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية والتي يذيعها عددٌ من القنوات الفضائية وهي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (ON، DMC، CBC، الحياة).

كان قداسة البابا قد ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد ٢٩ من مارس الماضي بالتزامن مع قرار الكنيسة بتعليق الاجتماعات والخدمات الطقسية تفاديًا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ثم توالى على إلقاء العظة عدد من أحبار الكنيسة.

 


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