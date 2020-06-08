اليابان تمتنع عن الانضمام لأمريكا ودول أخرى فى إدانة الصين بسبب هونج كونج

طوكيو (رويترز)

ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، نقلا عن مسؤولين فى دول مختلفة إن اليابان لن تنضم إلى الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى فى بيان ينتقد الصين لفرضها قانونا أمنيا جديدا فى هونج كونج.

وأدانت بريطانيا والولايات المتحدة واستراليا وكندا الصين فى 28 مايو، لفرضها قانونا قالت هذه الدول إنه يهدد الحرية ويمثل خرقا لاتفاق أبرمته الصين وبريطانيا عام 1984 بشأن الحكم الذاتى لتلك المستعمرة السابقة.

ولم يرد رد بعد على تساؤلات أرسلتها رويترز عبر البريد الإلكترونى لوزارة الخارجية اليابانية والسفارة الأمريكية فى طوكيو.