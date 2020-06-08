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الولايات المتحدة: اتفقنا مع روسيا على موعد ومكان إجراء مفاوضات نووية

الإثنين، 08 يونيو 2020 08:32 م
الولايات المتحدة: اتفقنا مع روسيا على موعد ومكان إجراء مفاوضات نووية الرئيس الأمريكى ترامب
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت الولايات المتحدة اليوم الاثنين، أنها توصلت إلى اتفاق مع روسيا حول موعد ومكان إجراء مفاوضات حول الحد من الأسلحة النووية، مشيرة إلى أنه تم دعوة الصين للمشاركة فيها.

وقال الممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون السيطرة على الأسلحة، مارشال بيلينجسلي، في تغريدة نشرها على موقع "تويتر": "توصلنا اليوم مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل ريابكوف، إلى اتفاق حول موعد ومكان المفاوضات حول الأسلحة النووية في شهر يونيو".

وأضاف بياينجسلي أن "الصين مدعوة أيضا" إلى هذه المفاوضات، وتابع متسائلا: "هل ستبدي الصين حسن النية وهل ستتفاوض معها؟".

وبعد انسحاب واشنطن، يوم 2 أغسطس 2019، من معاهدة نزع الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، باتت النسخة الـ 3 من معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والتي أبرمت بين روسيا والولايات المتحدة عام 2010 تمديدا للاتفاق الموقع عام 1991 في موسكو، تعتبر الصفقة العاملة الوحيدة بين الطرفين حول تقليص السلاح.

وفي الوقت الذي أكدت فيه روسيا مرارا استعدادها لتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية مع الولايات المتحدة، لم تعرب إدارة الرئيس الأمريكي عن رغبتها في ذلك، فيما دعا ترامب إلى مفاوضات حول اتفاق ثلاثي أوسع بشأن الأسلحة النووية يضم الصين، والتي رفضت بدورها هذه الفكرة، وذلك وفق "روسيا اليوم". 


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