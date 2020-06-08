اليوم السابع
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الوفيات بكورونا فى روسيا تقترب من 6000

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:53 ص
الوفيات بكورونا فى روسيا تقترب من 6000 كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال مركز الاستجابة لفيروس كورونا في روسيا اليوم الاثنين، إن عدد الوفيات جراء تفشي الفيروس في البلاد ارتفع إلى 5971 بعد تسجيل 112 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل 8985 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي الحالات إلى 476658.

وكانت قد كشفت وزارة الصحة الروسية عن تسجيل عقار لعلاج مضاعفات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد باسم "إيلسيرا" (ليفيليماب)، وتنتجه شركة التقنيات البيولوجية الروسية (بيوكاد).

وبحسب وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية، فإن الشركة الروسية المنتجة سبق وأن أعلنت أنها تعمل على تسجيل العقار المذكور وفق نظام خاص، نظرا لأهميته في علاج ردة الفعل الخطيرة للجهاز المناعي والتي تهدد حياة المرضى.

كورونا

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فيروس كورونا

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