اليوم السابع
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النيابة تطلب التحريات وتنتدب المعمل الجنائى حول حريق شقة سكنية فى الدقى

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:45 م
النيابة تطلب التحريات وتنتدب المعمل الجنائى حول حريق شقة سكنية فى الدقى حريق شقة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق الذى أشتعل داخل شقة سكنية فى الدقى، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وانتدبت خبراء المعمل الجنائى لرفع الأدلة من موقع الحريق، وفحصها وكتابة تقرير وافً عنها.

تلقت غرفة النجددة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بشقة بالدقى، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها، دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد  الإدارة استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وتوضح الإدارة ، أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.

 ولفتت الإدارة، أن أخطار تسرب الغاز حدوث انفجارات كبيرة، بسبب تفاعل الغاز مع الهواء المنتشر فيه غاز الأوكسجين الذى يساعد على الاشتعال، وقد يؤدى إلى تلف فى الأرواح والممتلكات، ولكى يتم تجنب جميع المخاطر هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر الغاز، منها التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث أى تسرب.

 

 

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