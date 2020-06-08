اليوم السابع
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النيابة تصرح بدفن أسرة كاملة من 7 أشخاص لقت مصرعها فى حادث تصادم طريق السويس

الإثنين، 08 يونيو 2020 03:19 م
النيابة تصرح بدفن أسرة كاملة من 7 أشخاص لقت مصرعها فى حادث تصادم طريق السويس الحادث
كتب أحمد حسنى

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صرحت نيابة الشروق وبدر، بدفن أسرة كاملة مكونه من 7 أشخاص، لقت مصرعها  إثر اصطدام سيارتهم الملاكي بحاجز خرساني بطريق السويس، وكانت استمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان علي الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.
 
بداية الواقعة بورود  بلاغ لقسم شرطة الشروق يفيد بوقوع اصطدام سيارة ملاكي بأحد الحواجز الخرسانية بطريق القاهرة _ السويس، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتبين وفاة 7 أشخاص، جميعهم من أسرة واحده وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل جثامين المتوفين للمستشفى، كما تم الدفع بالأوناش لرفع حطام الحادث لتسهيل الحركة المرورية، وحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.
 
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في التكدسات المرورية بالطرق.
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.
 
 

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