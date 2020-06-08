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الملك عبد الله: فيروس كورونا غيّر العالم وأصبح المعركة الأكبر

الإثنين، 08 يونيو 2020 10:08 م
الملك عبد الله: فيروس كورونا غيّر العالم وأصبح المعركة الأكبر الملك عبد الله
كتب محمد عبد العظيم

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اعتبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن فيروس كورونا المستجد "غيّر العالم"، وأصبح "المعركة الأكبر".

ودعا الأردنيين إلى الحذر في عملية استئناف الأنشطة "حتى لا نعود إلى الوراء خطوتين".

ونقل بيان صادر عن الملك عبد الله قوله خلال لقائه عددا من الكتاب والصحفيين الأردنيين في قصر الحسينية في عمان: "كورونا غيرت العالم، ومفهوم إعادة ضبط العولمة الذي تحدثت عنه مؤخرا، يعني أننا نعيش في عالم جديد، ولا بد من تعاون الدول في ما بينها، وأن تنأى خلافاتها جانبا، كون المعركة الأكبر أصبحت كورونا، وتبعاتها".

وحذر الملك عبد الله من خطورة "التخلي عن الإجراءات الوقائية التي اتبعت في الفترة الماضية"، وذلك وفق وسائل إعلام أردنية. 

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7.1 مليون حالة، إضافة إلى أكثر من 407 ألف حالة وفاة، وتخطت حالات الشفاء أكثر من 3 ملايين حالة حول العالم.
 
 

الاردن

اخبار الاردن

الملك عبد الله

فيروس كورونا

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