الملكة رانيا تشكر فريق الجمعية الملكية على جهود التوعية بمخاطر كورونا.. صور

كتب محمد رضا

التقت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردنى عبد الله الثانى، اليوم الاثنين، عدد من أعضاء فريق عمل منصة الطبى والجمعية الملكية للتوعية الصحية، لتوجيه الشكر لهم على جهودهم خلال الفترة الماضية فى نشر الوعى بين المواطنين الأردنيين بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونشرت الملكة رانيا، صور اللقاء عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "فى الظروف اللى مرينا فيها الفترة الماضية لقينا العديد ممن ساعدوا مجتمعاتهم فى مجالات مختلفة، ومنهم كان فريق عمل منصة الطبى والجمعية الملكية للتوعية الصحية اللى قاموا بدور مهم فى نشر الوعى عن فيروس كورونا.. الله يعطيكم العافية".

وكانت أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 13 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ فى المملكة، الأحد، منها 12 حالة غير محليّة، وحالة واحدة محليّة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 808 حالة.

وتوزعت الحالات الـ13 الجديدة وفقا للموجز الإعلامى الذى نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: 7 إصابات لسائقى شاحنات قادمين عبر حدود العمرى، وأحدهم قادم عبر حدود جابر؛ منهم أردنى واحد، و6 من جنسيّات أخرى وتمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع، و5 حالات لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون فى أحد فنادق الحجر وتحديدا من باكستان، وحالة فى محافظة العاصمة يتمّ الاستقصاء عنها لمعرفة تفاصيلها.

كما سُجِّلت 21 حالة شفاء توزعت كما يلي: 15 حالة فى مستشفى الأمير حمزة، و6 حالات فى مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعى، وأشار الموجز إلى إجراء 4223 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالى عدد الفحوصات التى أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 222 ألفا و 128 فحصا.