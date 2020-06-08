المفوضية الأوروبية تمنح ليتوانيا 30 مليون يورو لدعم رعاة الأبقار

كتبن هناء أبو العز

وافقت المفوضية الأوروبية على مخطط ليتوانيا بقيمة 30.5 مليون يورو لدعم منتجى الأبقار والحليب البقرى، المتضررين من تفشى فيروس كورونا التاجى.

وسيأخذ الدعم شكل منح مباشرة وسيكون متاحًا للمزارعين والشركات النشطة فى الإنتاج الأولى للمنتجات الحيوانية والأبقار، وسيتم توفير 12 مليون يورو لمنتجى الأبقار و18.5 مليون يورو لمنتجى الألبان.

والغرض من هذا المخطط هو دعم القطاع الزراعى الليتوانى استجابة لتفشى الفيروس التاجى ومعالجة مشاكل السيولة والملاءة المالية الناجمة عن التفشى، وبالتالى المساهمة فى الحفاظ على قابلية البقاء والبنية التحتية للإنتاج والاستقرار الاجتماعى فى المناطق الريفية.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المخطط ما يقرب من 28 ألف منتج لمنتجات حيوانية و28 ألف منتج للحليب.

ووجدت اللجنة أن مخطط ليتوانيا يتماشى مع الشروط المنصوص عليها فى الإطار المؤقت، ولا تتجاوز المساعدة 100 ألف يورو لكل مستفيد.