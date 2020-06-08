اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 07:40 م
خالد صلاح
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المغرب يسجل 78 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يصل إلى 8302 حالة

الإثنين، 08 يونيو 2020 07:30 م
المغرب يسجل 78 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يصل إلى 8302 حالة المغرب - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين تسجيل 78 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 8302 حالة.
وأفادت وزارة الصحة المغربية -في بيان - بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية بلغ 314401 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب .
وأضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 208 حالة، كما تم تسطيل 44 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7408.


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كورونا فى المغرب

فيروس كورونا

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