المغرب يسجل 78 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يصل إلى 8302 حالة

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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين تسجيل 78 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 8302 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية -في بيان - بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية بلغ 314401 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب .

وأضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 208 حالة، كما تم تسطيل 44 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7408.