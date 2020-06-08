المغرب يسجل 78 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يصل إلى 8302 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين تسجيل 78 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 8302 حالة.
وأفادت وزارة الصحة المغربية -في بيان - بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية بلغ 314401 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب .
وأضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 208 حالة، كما تم تسطيل 44 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7408.
المغرب يسجل 78 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يصل إلى 8302 حالةالإثنين، 08 يونيو 2020 07:30 م
المغرب - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين تسجيل 78 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 8302 حالة.
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