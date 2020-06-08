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المعهد العالى للصحة العامة بالإسكندرية يحذر من الإفراط فى تناول الفيتامينات

الإثنين، 08 يونيو 2020 08:31 م
المعهد العالى للصحة العامة بالإسكندرية يحذر من الإفراط فى تناول الفيتامينات جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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حذر المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية من الإفراط من تناول الفيتامينات وذلك مع انتشار تداول قوائم بروتوكول لعلاج فيروس كورونا على السوشيال ميديا والتى تضم بعض الفيتامينات ومع ازدياد الخوف والقلق من العدوى لجأ عدد كبير من المواطنين من تناول الفيتامينات وتخزينها والتى ظهرت مضاعفات على عدد منهم أفرط فى تناولها دون استشارة طبيب.

 وقال بيان المعهد اليوم أن هناك عدد من الفيتامينات تسبب بعض المضاعفات منها

1-الإفراط في استخدام فيتامين "د" يؤدي لضعف عام، ومشاكل في الكلى، والشعور بالقيء والغثيان، وده غير بعض المضاعفات لو اتاخد مع بعض الأدوية الأخرى.

 

2-الإفراط في فيتامين "ج"  يؤدى للصداع والأرق والإسهال والمغص والشعور بالقيء والغثيان، ومش بس كدة دة كمان ممكن يؤثر على صحة الكبد والجهاز الهضمي وضغط الدم.

3-الإفراط في "الزنك" يؤدي لأعراض بتشبه الأنفلونزا، وتغييرات في حاسة التذوق، والشعور بالقيء والغثيان، والإسهال.

وحذر المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية من الإفراط فيها واستخدام وسائل الوقاية وتنازل غذاء صحى ومتوازن

يتضمن الفيتامينات والمعادن الطبيعية وممارسة الرياضة (حتى أثناء التواجد في  المنزل والنوم المنتظم وشرب المياه، وإذا احتاج لتناول الفيتامينات يكون بعد استشارة الطبيب).

وكان قد أطلق معهد الصحة العامة بجامعة الإسكندرية مبادرة لتوعية المواطنين المصابين بفيروس كورونا فى حالات العمل المنزلى منعا لانتشار المرض بين أفراد الأسرة واحتواءه مثل ما تقوم مستشفيات العزل على مستوى العالم.

وقال بيان المعهد اليوم المعهد اليوم لابد التعامل بحذر مع المريض أثناء فترة عزله بالمنزل والاهتمام بعدة أمور سيتم تقديمها فى عدة حلقات لتوعية المواطنين منها الأدوات الشخصية للمريض وتطهيرها.

‫1- لابد من تخصيص أدوات شخصية للمريض لا يستخدمها  أحد غيره مثل الأطباق والمعالق والكبايات والفوط وملايات السرير والملابس.

‫2-يفضل لو يستعمل المريض الأطباق والأدوات البلاستيك أو الكرتون التى بتستعمل مرة واحدة فقط ثم التخلص منها.

‫3- غسيل كل أدوات الأكل التى  يستعملها المريض بحرص شديد ونضعها في مكان لوحدها حتى تكون معلومة.

‫4-كل مخلفات المريض توضع فى كيس قمامة بمفردها ويفضل تكون مميزة بلون مختلف او شكل معين للتمييز.

‫5- يفضل (ان أمكن) تخصيص حمام  منفصل للمريض.

‫6-لو مش متوفر أكتر من حمام في المنزل، يقوم الشخص الجايس للمريض بتطهير الحمام بعد ما يخرج المريض (ويفضل ان الشخص المرافق له لا يدخل بعده مباشرة للتنظيف وينتظر دقائق بعد خروجه و يرتدى الماسك والجوانتي.

7- مسح أسطح الحمام بالمياه والصابون أو المطهرات التانية مثل  الكحول أو الكلور المخفف وبعد مسحهم لابد من ترك  الأسطح  بها المواد المطهرة لمدة 3 إلى 5  دقائق ويفضل تركها تجف تماما ثم إزالتها بالمياه.

8- مع تطهير الحمام لابد من تطهير كل ما يمكن أن يلمسه المريض أثناء تواجده داخل الحمام مثل مفاتيح النور، ومقابض الأبواب وغيرهم.

9- فى حالة إذا احتاج المريض  المساعدة في الحمام، فعلى الشخص الذى يراعى المريض ارتداء  الماسك والجوانتي وتغيير ملابسه بعد ما يساعده .

‫10- الاهتمام بتنظيف البيت بصفة عامة وتطهيره بالكحول او الكلور كل فترة.

‫11-  تجديد الهواء بفتح الشبابيك باستمرار.

 

 

 

 


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