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المترو: عقوبة التصوير داخل المحطات أو القطارات بدون تصريح الحبس والغرامة

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:00 م
المترو: عقوبة التصوير داخل المحطات أو القطارات بدون تصريح الحبس والغرامة مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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أكدت شركة المترو أن التصوير داخل محطات أو قطارات الخطوط الثلاثة غير مسموح به سوى بتصريح رسمى، وأن عقوبة المخالف تصل إلى الحبس والغرامة، حيث يتم ضبط المخالف وإحالته للنيابة العامة.

وأضافت شركة المترو فى منشور على موقعها الرسمى أن عقوبة الحبس تصل إلى 6 أشهر والغرامة تحددها النيابة العامة لما فى ذلك من اختراق خصوصية الركاب وتصوير المرفق بدون الحصول على تصريح رسمى من القائمين عليه.

وقالت شركة المترو إنه حال ضبط أى مخالف تتم مصادرة الكاميرا أو الهاتف المستخدم فى التصوير، وتحرير محضر بمعرفة شرطة المترو لمن خالف هذه التعليمات تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

يذكر أن شركة المترو قد أعلنت فرض غرامة على الركاب المستقلين لكل الخطوط بدون ارتداء كمامة، تبلغ قيمتها 4 آلاف جنيه، تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.
 
وأكدت شركة المترو استمرارها فى توفير الكمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حيث يتم بيع الكمامة بسعر 3 جنيهات للراكب وهو نفس سعر توريدها إلى شركة المترو.

المترو

التصوير بالمترو

مترو الانفاق

حركة المترو

اخبار مصر

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