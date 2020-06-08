المترو: عقوبة التصوير داخل المحطات أو القطارات بدون تصريح الحبس والغرامة

أكدت شركة المترو أن التصوير داخل محطات أو قطارات الخطوط الثلاثة غير مسموح به سوى بتصريح رسمى، وأن عقوبة المخالف تصل إلى الحبس والغرامة، حيث يتم ضبط المخالف وإحالته للنيابة العامة.

وأضافت شركة المترو فى منشور على موقعها الرسمى أن عقوبة الحبس تصل إلى 6 أشهر والغرامة تحددها النيابة العامة لما فى ذلك من اختراق خصوصية الركاب وتصوير المرفق بدون الحصول على تصريح رسمى من القائمين عليه.

وقالت شركة المترو إنه حال ضبط أى مخالف تتم مصادرة الكاميرا أو الهاتف المستخدم فى التصوير، وتحرير محضر بمعرفة شرطة المترو لمن خالف هذه التعليمات تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.