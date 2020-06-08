المؤشر ناسداك يسجل مستوى قياسيا مرتفعا عند الإغلاق

رويترز

سجل المؤشر ناسداك، مستوى إغلاق قياسيا مرتفعا اليوم الاثنين، بينما قفز المؤشران داو جونز وستاندرد اند بورز500 بدعم من توقعات متزايدة بتعاف سريع للاقتصاد الأمريكي من تداعيات فيروس كورونا.

والمؤشر ناسداك هو الأول بين المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت الذي يتعافى بشكل كامل من انهيار السوق الناجم عن الجائحة، مع تسجيله مكاسب تزيد عن 44 % من أدنى مستوى له الذى هوى إليه في الثالث والعشرين من مارس.

وأظهر التقرير الشهري للوظائف الذي صدر يوم الجمعة هبوطا غير متوقع في معدل البطالة وهو ما يعزز الآراء بأن أسوأ مرحلة في الأضرار الاقتصادية الناتجة عن تفشي الفيروس قد انتهت.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 461 نقطة، أو 1.70 %، إلى 27574.44 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 38.46 نقطة، أو 1.20 %، ليغلق عند 3232.39 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 110.66 نقطة، أو 1.13 % إلى 9924.75 نقطة.

وسيركز المستثمرون هذا الأسبوع على اجتماع اللجنة صانعة السياسية النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي يستمر يومين وينتهي يوم الأربعاء، حيث سيناقش على الأغلب تقرير الوظائف.