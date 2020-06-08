اللحظات الأولى لبدء توريد صفقة عربات السكة الحديد الروسية إلى مصر

كتب سمير حسنى

أعلن حساب السفارة الروسية بالقاهرة، على تويتر، اليوم الاثنين، بدء توريد الشحنة الأولى من عربات السكة الحديد الروسية إلى مصر، متوقعا وصول 31 عربة إلى ميناء الإسكندرية بنهاية يونيو الجارى.





وكتب حساب السفارة "أمس بدأت التوريدات للشحنة الأولى من العربات الروسية للسكك الحديدية المصرية، من المتوقع أن 31 عربة ستصل إلى الإسكندرية حتى نهاية يونيو".

وذكرت شبكة "روسيا اليوم"، أن مصنع "تفير" الروسي لصناعة عربات القطارات قام بتصنيع الدفعة الأولى من عربات السكك الحديدية المتطورة التى ستصل مصر فى نهاية شهر يونيو الجارى، وتنص الاتفاقية على تصنيع وتوريد 1300 عربة ركاب من موديلات مختلفة من الفئات 1 و 2 و 3، ويلعب مصنع "تفير" الدور الرئيسى فى تنفيذ هذا العقد.

وتم تصميم العربات وتطويرها وفقا للمواصفات الفنية للعميل خصيصا للسكك الحديدية الوطنية المصرية، وتنقل العربات إلى مصر عن طريق البحر، من ميناء سانت بطرسبرج، حيث سيتم تحميلها على متن سفينة وإرسالها إلى الإسكندرية.