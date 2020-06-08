اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 04:44 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اللحظات الأولى لبدء توريد صفقة عربات السكة الحديد الروسية إلى مصر

الإثنين، 08 يونيو 2020 04:27 م
اللحظات الأولى لبدء توريد صفقة عربات السكة الحديد الروسية إلى مصر عربات السكة الحديد
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن حساب السفارة الروسية بالقاهرة، على تويتر، اليوم الاثنين، بدء توريد الشحنة الأولى من عربات السكة الحديد الروسية إلى مصر، متوقعا وصول 31 عربة إلى ميناء الإسكندرية بنهاية يونيو الجارى.

روسيا
 
وكتب حساب السفارة "أمس بدأت التوريدات للشحنة الأولى من العربات الروسية للسكك الحديدية المصرية، من المتوقع أن 31 عربة ستصل إلى الإسكندرية حتى نهاية يونيو".

وذكرت شبكة "روسيا اليوم"، أن مصنع "تفير" الروسي لصناعة عربات القطارات قام بتصنيع الدفعة الأولى من عربات السكك الحديدية المتطورة التى ستصل مصر فى نهاية شهر يونيو الجارى، وتنص الاتفاقية على تصنيع وتوريد 1300 عربة ركاب من موديلات مختلفة من الفئات 1 و 2 و 3، ويلعب مصنع "تفير" الدور الرئيسى فى تنفيذ هذا العقد.

وتم تصميم العربات وتطويرها وفقا للمواصفات الفنية للعميل خصيصا للسكك الحديدية الوطنية المصرية، وتنقل العربات إلى مصر عن طريق البحر، من ميناء سانت بطرسبرج، حيث سيتم تحميلها على متن سفينة وإرسالها إلى الإسكندرية.


عربات السكة الحديد

روسيا

وزارة النقل

تطوير السكة الحديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة