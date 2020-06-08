اليوم السابع
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اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا تتابع سير العمل بمستشفى الصدر بالسويس.. صور

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:22 م
اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا تتابع سير العمل بمستشفى الصدر بالسويس.. صور اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا بالسويس
السويس – السيد فلاح

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زار خالد سعداوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، واللواء حسن التركي، نائب مدير أمن السويس والدكتور فيصل جودة، مدير عام مديرية الصحة  مستشفي الصدر بالسويس، بناء علي توجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، باستمرار عمل اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا بمحافظة السويس للمرور علي مستشفيات السويس، وقامت اللجنة بمتابعة سير العمل باقسام العزل والالتزام بكافة القرارات لحماية المريض والأطباء وهيئة التمريض ومتابعة توافر كافة أنواع الأدوية ومستلزمات وأدوات وملابس الوقاية الخاصة وتوزيعها علي الأطباء وهيئات التمرض بالمستشفي، وتنفيذ الإجراءات الوقائية لجميع العاملين بالمستشفي لمجابهة الفيروس.

وفي الجولة تم التأكيد علي استمرارعمل أقسام المستشفي لاستقبال الحالات المرضية العادية والكشف وصرف العلاج اللازم للمرضي، كذلك استقبال حالات الإصابة والمشتبه بهم لإجراء الكشف والتشخيص والعزل في حالة التأكد من الإصابة بالفيروس.

رافق أعضاء اللجنة كل من، الدكتورحنان رمضان، مدير مستشفي الصدر والأطباء المكلفين بمتابعة حالات العزل والاشتباه بالمستشفي.

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