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الكويت تعلن شفاء 1037 مصابا من كورونا وإجمالى المتعافين يتخطى الـ 21 ألفا

الإثنين، 08 يونيو 2020 10:26 ص
الكويت تعلن شفاء 1037 مصابا من كورونا وإجمالى المتعافين يتخطى الـ 21 ألفا كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، شفاء 1037 من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات التى تماثلت للشفاء إلى 21,242.

فى غضون ذلك، أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية قراراً وزارياً يسمح بإعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجماعة الأربعاء المقبل من صلاة الظهر، وإقامة صلاة الجمعة في المسجد الكبير بدءاً من هذا الأسبوع للعاملين في المسجد فقط، وسوف تبث صلاة الجمعة في تلفزيون الكويت.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزيرأمس بمدراء مساجد المحافظات الست، بحضور وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والوكيل المساعد لقطاع المساجد لبحث آلية افتتاح كافة المساجد في البلاد، والاطلاع على آخر الاستعدادات في هذا الشأن.


وأوضح في تصريح صحفي أن إعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين يوم الأربعاء المقبل يأتي لتلبية نداء «حي على الصلاة» بعد وقف دام نحو ثلاثة أشهر.


وتابع إن وزارة الأوقاف انتهت من كافة الاستعدادات والتجهيزات وتعقيم كافة المساجد في المحافظات الست في المناطق النموذجية من قبل وزارة الدفاع من أجل توفير الأجواء الصحية في بيوت الله، وللحد من انتشار فيروس كورونا.


وأردف قائلاً: كما قامت وزارة الأوقاف بتجهيز المساجد وفق الاشتراطات والتعليمات التي قررتها الجهات الصحية في البلاد، وكذلك فتوى هيئة الإفتاء في الأوقاف.


كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

COVID19

علاج كورونا

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