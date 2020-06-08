اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 06:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكويت تتسلم الشحنة الأولى من عقار أفيجان اليابانى لعلاج كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 05:28 م
الكويت تتسلم الشحنة الأولى من عقار أفيجان اليابانى لعلاج كورونا عقار يابانى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الشركة الوطنية لمشروعات التكنولوجيا المملوكة للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، تسلمها الشحنة الأولى من الدواء اليابانى (أفيجان) الخاص بعلاج مصابى فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، مشيرة الى أنه سيتم تسليم الشحنة إلى وزارة الصحة الكويتية غدا /الثلاثاء/.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة أنس ميرزا - في تصريح صحفي اليوم /الاثنين/ - إن الشركة الوطنية لمشروعات التكنولوجيا، التابعة للشركة الكويتية للعلوم الحياتية، بما لديها من علاقات وثيقة مع الجانب الياباني في المجالات الاستثمارية والطبية، وفي إطار تعاونها مع وزارة الصحة، باشرت التواصل مع السفارة اليابانية في الكويت خلال شهر مارس الماضي، فور ظهور النتائج الإيجابية للعقار في التجارب السريرية التي أجرتها العديد من الدول للحالات المتوسطة والخفيفة من مصابي فيروس "كورونا"؛ وذلك لتسريع إحضاره إلى الكويت وتسليمه لوزارة الصحة.
وأشار ميرزا إلى أن المجموعة في إطار مسؤولياتها المجتمعية، وبالتعاون مع سفارة اليابان في الكويت، وفرت الدعم اللوجيستي لتسهيل تسليم وزارة الصحة للدواء، والذي أهدته اليابان إلى الكويت.
ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للعلوم الحياتية قيس معرفي، أن الشركة اختتمت جهودها اليوم، بعد إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن شحنة الدواء المشار إليه، والمرسل جوا باسم الشركة الوطنية لمشروعات التكنولوجيا، عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات، كي يتسنى تسلمها وتسليمها إلى وزارة الصحة.
وأكد معرفي أن استخدام الدواء من قبل وزارة الصحة، سيكون وفقا لدليل إرشادات الاستخدام المعد من اليابان، وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، وبهدف إجراء الدراسات الإكلينيكية والبحوث السريرية في الكويت، ومشاركة نتائجها مع المنظمات العالمية والعلمية، لافتا إلى أن الشركة أبدت استعدادها للتعاون مع وزارة الصحة، نحو استيراد شحنات جديدة، تلبي احتياجات الكويت.


اليابان

كورونا

عقار لعلاج كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة