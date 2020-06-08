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"الكهرباء": اتخذنا كافة الإجراءات الوقائية لعقد مؤتمر الأسعار غدًا

الإثنين، 08 يونيو 2020 06:16 م
"الكهرباء": اتخذنا كافة الإجراءات الوقائية لعقد مؤتمر الأسعار غدًا الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة مندوبى وسائل الإعلام وقيادات الوزارة خلال المؤتمر الصحفى الذى من المقرر أن يعقده الدكتور محمد شاكر صباح غد الثلاثاء للإعلان عن الأسعار الجديد لشرائح الكهرباء الجديدة.

 

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جميع مندوبى وسائل الإعلام المرئية والمقروءة ملزمين بارتداء الكمامة عند دخولهم ديوان عام الوزارة ثم المرور من ممرات التعقيم الموجودة بالوزارة، لافتاً إلى أنه بعد المرور من ممرات التعقيم سيتم قياس درجة الحرارة للجميع بواسطة فريق طبى وبعدها يتم تعقيم اليدين ثم تسليمهم الكمامات والقفزات.

 

وأشار حمزة إلى أنه تم ترتيب القاعة الخاصة بالمؤتمر الصحفى على أن تكون المقاعد متباعدة عن بعضها البعض بمسافة لا تقل عن متر، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص مقعد للدكتور محمد شاكر أعلى المنصة الموجودة فى إطار الالتزام بالمسافات الآمنة التى حددتها وزارة الصحة والسكان.

 

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت أنه سيتم الإعلان عن خطة إعادة هيكلة الأسعار الجديدة للعام المالى الجديد 2020/2021 غدا الثلاثاء فى مؤتمر صحفى بمقر ديوان عام الوزارة.

 

وكشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم أيضا الإعلان عن إنجازات قطاع الكهرباء خلال العام المالى السابق، لافتا إلى أن المؤتمر الصحفى سيضم جميع وسائل الإعلام المختلفة.

 

ومن المقرر أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء اعتبارًا من فاتورة شهر أغسطس، التى تعبر عن استهلاك شهر يوليو.

 

يذكر أن أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الحالى 2020/2019، والتى تم تطبيقها اعتبارا من يونيو الماضى، كالآتي:

 1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 30 قرشا )

 2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 40 قرشا  )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 50 قرشا )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 82 قرشا )

 5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 100 قرش )

 6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كيلو وات ( 140 قرشا)

 7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرشًا).

 

الجدير بالذكر، أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

اسعار الكهرباء

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