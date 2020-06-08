اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 12:10 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة تطلق المرحلة الثالثة من تطبيق "أبناء النور" لخدمة مدارس الأحد

الإثنين، 08 يونيو 2020 11:27 ص
الكنيسة تطلق المرحلة الثالثة من تطبيق "أبناء النور" لخدمة مدارس الأحد البابا تواضروس
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا قداسة البابا تواضروس الثانى، خدام مدارس الأحد بكافة كنائس الكرازة المرقسية بمصر وبلاد المهجر إلى الاستفادة من الإمكانيات التى يتيحها تطبيق "أبناء النور" لخدمة مدارس الأحد، الذى أعدته خدمة مدارس الأحد بالإسكندرية.

ويوفر التطبيق الذي تديره منصة أبناء النور الإليكترونية العديد من الخواص الإليكترونية التي تسمح بتواصل الخدام مع مخدوميهم بأساليب تفاعلية.
 
وأطلق قداسة البابا المرحلة الثالثة من التطبيق الخدمي مطلع العام الجارى لخدمة كافة كنائس الكرازة المرقسية، بينما أطلقت المرحلة الأولى منه بالتزامن مع احتفالات مئوية مدارس الأحد فى يوليو 2018، وأطلقت المرحلة الثانية والتي شملت كنائس الإسكندرية في يناير 2019.
 
فيما قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أمس التهنئة لجموع الأقباط في كل مكان بعيد العنصرة في تذكار حلول الروح القدس، لافتا إلى ان الكنيسة المسيحية ولدت في هذا اليوم في مدينة أورشليم ومنها انتقلت لكل العالم.
 
وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - في كلمة له تم بثها عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية - إنه في العهد القديم كانوا يحتفلون في مثل هذا اليوم بتذكار استلام الناموس، وأن أعداد كبيرة من كل العالم القديم يتجمعون في أورشليم من جنسيات مختلفة، وهو يشبه يوم اجتماع عالمي من كل الجنسيات وهو اعتياد سنوى يحدث من كل اليهود على مستوى العالم.
 
ونصح قداسة البابا تواضروس الثاني بضرورة اتخاذ الانسان لكافة التدابير الصحية في مواجهة وباء كورونا وأن يكون لدينا الثقة أن كل الأمور تعمل معا للأخر، ولكن يجب أن نأخذ كافة الاحتياطات التى تصدرها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مع ضرورة الابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات واستخدام المطهرات، وأن نصلى باستمرار في كل وقت لكى يمنح الله السلام والهدوء للجميع.
 
 
 
 

البابا تواضروس

تطبيق النور

مدارس الأحد

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: الحرارة أعلى من المعدل 3 درجات والعظمى بالقاهرة 39 درجة نهاية الأسبوع

الأرصاد: الحرارة أعلى من المعدل 3 درجات والعظمى بالقاهرة 39 درجة نهاية الأسبوع

شكوك حول مشاركة محمد صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون

شكوك حول مشاركة محمد صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون

قطع المياه عن مركز ومدينة قليوب 6 ساعات لأعمال الصيانة بالمحطة الرئيسية

قطع المياه عن مركز ومدينة قليوب 6 ساعات لأعمال الصيانة بالمحطة الرئيسية

اللجنة العليا لمكافحة كورونا للمواطنين: عليكم تعزيز مناعتكم بالغذاء الصحى

اللجنة العليا لمكافحة كورونا للمواطنين: عليكم تعزيز مناعتكم بالغذاء الصحى

حسام عاشور يتلقى عرضاً من ناسيونال ماديرا.. واللاعب فى طريقه للسعودية

حسام عاشور يتلقى عرضاً من ناسيونال ماديرا.. واللاعب فى طريقه للسعودية

ضبط 4 آلاف شخص لاختراقهم حظر التجول و2735 سيارة مخالفة

ضبط 4 آلاف شخص لاختراقهم حظر التجول و2735 سيارة مخالفة

التعليم العالى: مقترح للعام الدراسى الجديد يرتكز على تطبيق التعليم الهجين

التعليم العالى: مقترح للعام الدراسى الجديد يرتكز على تطبيق التعليم الهجين

الرئيس يكلف الحكومة بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد.. وزير التعليم: "كورونا" أسهمت فى زيادة تقبُل المواطنين للتعليم التكنولوجى.. والتعليم العالى: مقترح للعام الدراسيّ الجديد يرتكز على تطبيق "التعليم الهجين"

الرئيس يكلف الحكومة بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد.. وزير التعليم: "كورونا" أسهمت فى زيادة تقبُل المواطنين للتعليم التكنولوجى.. والتعليم العالى: مقترح للعام الدراسيّ الجديد يرتكز على تطبيق "التعليم الهجين"

مدبولى : تكليف من الرئيس السيسى بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد

مدبولى : تكليف من الرئيس السيسى بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد

"الإسكان": حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

"الإسكان": حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

لطلاب الثانوية العامة.. جدول الامتحانات المعدل وترتيب المواد × 9 خطوات

لطلاب الثانوية العامة.. جدول الامتحانات المعدل وترتيب المواد × 9 خطوات

12 شخصا يغادرون مستشفى إسنا للحجر الصحى عقب التعافى من فيروس كورونا

12 شخصا يغادرون مستشفى إسنا للحجر الصحى عقب التعافى من فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة