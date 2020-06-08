القوات المسلحة السودانية تؤكد حل الدفاع الشعبى

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أكدت القوات المسلحة السودانية حل الدفاع الشعبى ومنسقيته ومنسقيات الخدمة الوطنية، وأن هذا القرار لا رجعة فيه.

وشددت القوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم الإثنين، على عدم صحة ما تم تناقله في وسائط التواصل الاجتماعي، عن عودة الدفاع الشعبي وتغيير اسمه، وعودة قوات العمليات بجهاز المخابرات العامة، مؤكدة تسريح كل منسوبي هذه الأجسام واستلام مقارهم وعهدهم المختلفة، وتم توظيفها في وحدات تخدم القوات المسلحة التي عاهدت الشعب على حماية ثورته وتطلعاته في بناء السودان.

وأعربت القوات المسلحة السودانية عن أسفها لما تم تناوله من "أخبار ملفقة"، موضحة أنه "لا يوجد أي جسم قائم يمثل ما ورد في المعلومات المغلوطة المتداولة التي قُصد منها الإساءة للمؤسسة العسكرية بما يخدم أجندة أعداء الوطن".

وأضاف البيان أن "القوات المسلحة تعيد تنظيمها وهيكلتها وفق متطلبات التغيير الحالي الساعي إلى إزالة المظاهر الدالة على عدم الاحترافية والولاء لغير الوطن ولن تنشئ أي أجسام تخالف عهدها مع الشعب السوداني".