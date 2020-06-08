القبض على مواطن بالدقهلية لإقامة حفل زفافه مخالفا الإجراءات الاحترازية لكورونا

الدقهلية شريف الديب

تمكنت ضباط مباحث مركز المنصورة، من ضبط مواطن لقيامه بإقامة حفل عرس بقرية البرامون التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وقد انتشر فيديو لحفل عرس بمركز المنصورة، ظهر فيه العريس والعروس فوق سكينة لودر مرفوع بعيد عن المعازيم، وظهر فى الفيديو تجمع كبير دون ارتداء الكمامات او اي وسيلة احترازية من انتشار فيروس كورونا، وظهر الزمارون فى الأسفل يعزفون بعيدا عن العريس واكتفى العريس والعروس بتحية المهنئين لهما من فوق سكينة اللودر.

وكانت الحكومة قررت فرض حظر حركة الطرق جزئيا وإغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة "التيك أواي" خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

وتُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور بدءاً من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحًا.

وتكثف قوات الشرطة من تواجدها الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

وتنفذ الشرطة الإجراءات الاحترازية التى اعتمدتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ضمن الخطة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.