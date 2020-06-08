كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، القبض على تشكيل عصابى سرق 8 مساكن بالشروق، وحرر محضر بالواقعة، حيث تمكن رجال مباحث قسم الشروق، من ضبط 3 أشخاص سبق اتهامهم فى العديد من القضايا كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بإسلوب "كسر الباب"، قاموا بارتكاب 8 حوادث سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة الشروق.

وبإرشاد المتهمين تم ضبط المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" سبق اتهامه فى العديد من القضايا، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.