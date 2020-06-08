"الفاو": 59.5 مليون عامل بمصائد الأسماك فى العالم لإنتاج 179 مليون طن

هند المغربي

أفادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " الفاو" أنه يقدر عدد العاملين في قطاع مصائد الأسماك والاستزراع المائي بحوالي 59.5 مليون شخص في العالم.

ولفتت " الفاو " في تقريرها اليوم عن مصائد الأسماك المستدامة وتربية الأحياء المائية وكيفية المساعدة في حماية الموارد البحرية وتوفير التغذية والعمالة لآلاف الأشخاص" إلى أنه يتم إنتاج 179 مليون طن من الأسماك على مستوى العالم، منهم 156 مليون طن مخصصة للاستهلاك الآدمي

ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج الأسماك إلى 204 مليون طن في العام 2030، أي بزيادة 15% عن العام 2018، مع زيادة حصة تربية الأحياء المائية من هذا الإنتاج، والتي تبلغ حالياً 46 % بحسب تقرير حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم. ويساوي هذا النمو حوالي نصف الزيادة المسجلة في العقد السابق، ويعني أنه من المتوقع أن يصل متوسط استهلاك الفرد السنوي من الأغذية السمكية إلى 21.5 كيلوجرام بحلول العام 2030.

وقال المدير العام للفاو شو دونيو: "من المعروف أن الأسماك ومنتجات مصايد الأسماك هي من بين أكثر الأطعمة الصحية على وجه الأرض، وليس ذلك فحسب بل إنها من المنتجات الأقل تأثيراً على البيئة الطبيعية"، مشدداً على أن هذه المنتجات يجب أن تلعب دوراً أكثر مركزية في استراتيجيات الأمن الغذائي والتغذية على جميع المستويات.