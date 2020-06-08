العلماء ينجحون في زراعه كبد مصنع من خلايا جلد بشرية داخل فئران التجارب

كتبت هند عادل

نجح العلماء في زرع كبد مصغر في الفئران ، بعد زراعة أعضاء الهندسة الحيوية في المختبر من خلايا الجلد البشرية المعاد برمجتها، ويمكن للتجربة أن تضع الأساس للعلاجات المستقبلية لمعالجة فشل الكبد النهائي وهو مرض خطير يحصد أرواح الألاف كل عام، وفقا لتقرير لصحيفة sciencealert العلمية.

على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل أن تتمكن التقنية من مساعدة المرضى من البشر بشكل مباشر ، إلا أن الباحثين يقولون إن إثباتهم للمفهوم قد يساعد في دعم بديل مستقبلي لعمليات زرع الكبد ، والتي غالبًا ما تكون إجراءات مكلفة للغاية لإجراءها.

ستكون النتيجة الإيجابية الأخرى هي استخدام النهج لإطالة عمر الأشخاص أثناء وجودهم في قائمة الانتظار لهذه الأعضاء الحيوية

وقال اختصاصي علم الأمراض أليخاندرو سوتو-جوتييريز من جامعة بيتسبرج: "الهدف على المدى الطويل هو إنشاء أعضاء يمكن أن تحل محل التبرع بالأعضاء ، ولكن في المستقبل القريب ، أرى ذلك كجسر لزراعة الأعضاء، على سبيل المثال في حالة الفشل الكبدي الحاد قد يحتاج فقط المريض إلى تعزيز كبدي لبعض الوقت بدلاً من كبد جديد بالكامل"

لزراعة الكبد المصغر ، أخذ الباحثون خلايا الجلد البشرية التي تبرع بها المتطوعون وعادوا بها إلى حالة الخلايا الجذعية ، والمعروفة باسم الخلايا الجذعية المحفزة متعددة القدرات ، والتي يمكن أن تستمد أنواعًا أخرى من أنواع الخلايا.

ثم أثار الباحثون تمايزًا في الخلايا بمساعدة الهرمونات والمواد الكيميائية الأخرى ، مما دفعها إلى أن تصبح خلايا كبدية ، تم تربيتها في المختبر.

في حين يستغرق الأمر عادة عامين حتى ينضج كبد الإنسان منذ لحظة ولادته ، تمكن الباحثون من زراعة نظائرهم المصغرة في غضون أسابيع فقط ، حيث قاموا ببذر الخلايا المزروعة على كبد الفئران التي تم تجريدها من خلايا الفئران.

في حين أن أبحاث تجريب الكبد السابقة قامت بدمج خلايا القوارض ، استخدم الباحثون هنا الخلايا الجذعية البشرية لتعبئة الأنسجة الوظيفية للكبد ، إلى جانب نظام الأوعية الدموية وشبكة القنوات الصفراوية.

عند زرعها في خمسة فئران ، بدا أن الكبد الصغير يعمل بعد أربعة أيام عند هذه النقطة تم التضحية بالحيوانات وتشريحها كشفت الاختبارات أن الكبد الأحيائي يفرز الأحماض الصفراوية واليوريا وهى بروتينات الكبد البشرية في دم الحيوانات هي علامة أخرى على أن الأعضاء كانت تعمل.

ومع ذلك ، لا يزال هذا إنجازًا رائعًا لفترة قصيرة ، عاشت خمسة فئران حياتهم مع كبد بشري مصغر ، وهو ليس شيئًا تم عرضه من قبل ، ويمكن أن يقرب من استخدام نفس التقنيات لصالح المرضى من البشر يومًا ما.