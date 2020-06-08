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العربية: هدوء حذر على جبهات القتال فى ليبيا

الإثنين، 08 يونيو 2020 11:15 ص
العربية: هدوء حذر على جبهات القتال فى ليبيا أسلحة تركية فى ليبيا
كتب سمير حسنى

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قالت مصادر للعربية، أن جبهات القتال فى ليبيا شهدت هدوءًا حذرًا.، فى غضون ذلك، تبدأ اعتبارًا من اليوم الاثنين الثامن من شهر يونيو الحالى ( 2020)، تنفيذ بنود المبادرة المصرية التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأول، بشأن استقرار وأمن ليبيا تحت عنوان "إعلان القاهرة"، والتى تتضمن وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة فى ليبيا.

 

تؤكد هذه المبادرة التى تأتى كخارطة طريق لحل الأزمة ووقف نزيف الحرب وتجنيب الحل العسكرى وإعلاء المصلحة الوطنية فى ليبيا، تؤكد رسوخ واستقرار السياسة المصرية التى تنطلق من مرتكزات ثابتة تجاه الأزمة الليبية، أكد عليها دوما الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل إنهاء حالة الصراع والاقتتال المحتدم فى ليبيا، وقطع الطريق على المقاتلين الأجانب، بالإضافة إلى تفكيك الميليشيات، وتسليم أسلحتهم، وانخراط جميع الأطراف فى جهود تشكيل مجلس رئاسى جديد يمثل الأقاليم الليبية الثلاثة وبشروط يتفق عليها الجميع.

 

ومنذ البداية كانت الغاية الأسمى للموقف والتحرك المصرى تجاه الأزمة الليبية، تهدف دومًا إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار فى أنحاء ليبيا كافة، من خلال السعى نحو تسوية سلمية للأزمة، تضمن وحدة المؤسسات الوطنية، والتوزيع العادل للثروات الليبية، ومنع التدخلات الخارجية.


ليبيا

تركيا

اعلان القاهرة

اخابر ليبيا

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