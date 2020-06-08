اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 07:58 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على جثة شاب غارقة فى مياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة

الإثنين، 08 يونيو 2020 06:48 م
العثور على جثة شاب غارقة فى مياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة الانقاذ النهري - ارشيفية
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر أهالى مدينة شبرا الخيمة على جثة شاب غارقا بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، على الفور نجح قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة والذى تبين أنها لشاب يبلغ من العمر 22 عاما، تم نقل الجثة لمستشفى وأمرت النيابة العامة بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، بدفن جثة المتوفى عقب مناظرة الطب الشرعى لها وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى والشهود العيان على الواقعة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بعثور الأهالى على جثة شاب غارقا بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وبالفحص والانتقال تبين أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 22 عاما، وأنة كان يقوم بعمل طائرة ووقعت معه بمياه ترعة الإسماعيلية وأثناء قيامه بالنزول لاطلاعها لقى مصرعه وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وأمرت النيابة العامة بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، بدفن جثة المتوفى عقب مناظرة الطب الشرعى لها وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى والشهود العيان على الواقعة.


اخبار مصر

القليوبية

غريق

شبرا الخيمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة