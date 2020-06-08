العثور على جثة شاب غارقة فى مياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

عثر أهالى مدينة شبرا الخيمة على جثة شاب غارقا بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، على الفور نجح قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة والذى تبين أنها لشاب يبلغ من العمر 22 عاما، تم نقل الجثة لمستشفى وأمرت النيابة العامة بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، بدفن جثة المتوفى عقب مناظرة الطب الشرعى لها وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى والشهود العيان على الواقعة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بعثور الأهالى على جثة شاب غارقا بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وبالفحص والانتقال تبين أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 22 عاما، وأنة كان يقوم بعمل طائرة ووقعت معه بمياه ترعة الإسماعيلية وأثناء قيامه بالنزول لاطلاعها لقى مصرعه وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وأمرت النيابة العامة بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، بدفن جثة المتوفى عقب مناظرة الطب الشرعى لها وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى والشهود العيان على الواقعة.