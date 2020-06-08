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الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:38 م
الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل الطقس -أرشيفية
كتب محمود راغب

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موجة حارة تشهدها البلاد على مدار هذا الأسبوع، حيث يشهد أغلب الأنحاء ارتفاع في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح بين 2 لـ 3 درجات، فيما كشف تنبؤ الطقس لمدة 6 أيام والتي تصدره الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى بالعاصمة متوقع أن تصل 40 درجة الجمعة المقبل.

طقس اليوم الاثنين

وعن طقس اليوم الاثنين، فيشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف على والرياح نشطة.

كما يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد. وليلا يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجات، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجات، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة.

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طقس الـ72 ساعة المقبلة

طقس غدا الثلاثاء

أما عن طقس غدا الثلاثاء، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية تشهد طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا ، والرياح معتدلة.

ومن المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك ، وشمال الصعيد يكون الطقس حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، العظمى بالقاهرة الكبرى 35 درجة والصغرى 20 درجة، والوجه البحرى العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وشمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة.

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الطقس من الخميس للسبت

الأرصاد

الطقس

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