اليوم السابع
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الصين: على السناتور الأمريكى ريك سكوت أن يقدم الدليل على اتهامه لبكين

الإثنين، 08 يونيو 2020 10:37 ص
الصين: على السناتور الأمريكى ريك سكوت أن يقدم الدليل على اتهامه لبكين الرئيس الصينى شى جين بينج
رويترز

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قالت الصين اليوم الاثنين، إنه يتعين على السناتور الأمريكي ريك سكوت تقديم الدليل على اتهامه لبكين بأنها تحاول إبطاء أو إفساد مسعى الدول الغربية لإنتاج لقاح لمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينج خلال إفادة يومية ردا على ما قاله السناتور الجمهوري في مقابلة أجراها مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

كان سكوت قد أحجم عن ذكر أي تفاصيل بشأن الدليل لدى سؤاله خلال المقابلة لكنه قال إنه جاء من خلال أجهزة المخابرات.

 


الصين

كورونا

سيناتور امريكى

ريك سكوت

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