الصين تقرر إجراء اختبارات حمض نووى بشكل إلزامى على 8 فئات لمواجهة كورونا

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قررت الصين، اليوم الاثنين، إجراء اختبارات الحمض النووى بشكل إلزامى على ثمانى فئات خلال الفترة المقبلة؛ للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن اختبارات الأحماض النووية، التى تستخدم للكشف عن كورونا، ستكون إلزامية للأشخاص الذين لهم تاريخ من الاتصال الوثيق بمرضى كوفيد- 19 مثل: مقدمى الرعاية والعاملين فى المجال الطبى والأقارب ومرضى عيادات الحميات والمسافرين الوافدين وموظفى الموانيء الحدودية والسجون ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.