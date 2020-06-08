اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 10:21 ص
خالد صلاح
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الصين تقرر إجراء اختبارات حمض نووى بشكل إلزامى على 8 فئات لمواجهة كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:00 ص
الصين تقرر إجراء اختبارات حمض نووى بشكل إلزامى على 8 فئات لمواجهة كورونا محاولة انتاج عقار لفيروس كورونا
أ ش أ

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قررت الصين، اليوم الاثنين، إجراء اختبارات الحمض النووى بشكل إلزامى على ثمانى فئات خلال الفترة المقبلة؛ للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
 
وذكرت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن اختبارات الأحماض النووية، التى تستخدم للكشف عن كورونا، ستكون إلزامية للأشخاص الذين لهم تاريخ من الاتصال الوثيق بمرضى كوفيد- 19 مثل: مقدمى الرعاية والعاملين فى المجال الطبى والأقارب ومرضى عيادات الحميات والمسافرين الوافدين وموظفى الموانيء الحدودية والسجون ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.
 

الصين

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كورونا

فيروس كورونا

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