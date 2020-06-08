اليوم السابع
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الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالتين بلا أعراض

الإثنين، 08 يونيو 2020 04:20 ص
الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالتين بلا أعراض اجراءات مكافحة فيروس كورونا
شنغهاى (رويترز)

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية فى الصين، اليوم الاثنين، تسجيل أربع حالات إصابة جديدة مؤكدة وحالتى إصابة بلا أعراض بمرض كوفيد-19 فى بر الصين الرئيسى بنهاية يوم السابع من يونيو.

 

وقالت اللجنة إن الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج ، وأعلنت اللجنة قبل يوم تسجيل ست حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منها خمس حالات واردة من الخارج وخمس حالات بلا أعراض.

 

ويبلغ إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا فى الصين 83040 فى حين ما زال عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634، ولا تعتبر الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19.

 


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