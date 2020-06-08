اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 04:25 م
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الصين تأمل أن تساهم واشنطن بشكل حقيقى فى منظومة نزع السلاح

الإثنين، 08 يونيو 2020 03:23 م
الصين تأمل أن تساهم واشنطن بشكل حقيقى فى منظومة نزع السلاح وزير الخارجية الصينى وانج يى
أ ش أ

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أعربت الصين اليوم الاثنين عن أملها أن تساهم واشنطن بشكل حقيقي فى حماية المنظومة الدولية لنزع السلاح النووى وعدم الانتشار النووى.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقا على إعراب شخصيات بارزة بمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عن القلق العميق إزاء تقارير تفيد بأن واشنطن تبحث إمكانية استئناف التجارب النووية- إن الصين تؤيد البيان الصادر عن مجموعة الشخصيات البارزة للمنظمة، باعتبار المعاهدة ركيزة رئيسية للمنظومة الدولية للحد من التسلح النووي ولها أهمية بالغة في حماية السلم والأمن العالميين، داعية الولايات المتحدة الأمريكية إلى الالتزام بتعهد تعليق التجارب النووية والحفاظ على مباديء المعاهدة الدولية وأهدافها.
وأضافت يينغ أن الصين تأمل أن تستمع واشنطن إلى نداءات المجتمع الدولي وتساهم بشكل حقيقي في حماية المنظومة الدولية لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي، بدلا من المضي قدما في طريق تقويض الاستقرار الاستراتيجي العالمي.
وحول تحذير بكين لمواطنيها بشأن السفر إلى أستراليا بسبب ما وصفته بـ "التمييز العنصري" المرتبط بفيروس "كورونا الجديد"، قالت يينغ إن الحكومة الصينية تتبنى دائما موقفا مسؤولا، ونصحت مواطنيها بالتخطيط الصحيح عند السفر إلى الخارج، ومراعاة الحفاظ على سلامتهم الشخصية.
وأعربت يينغ عن أمل بلادها أن تواجه أستراليا المشكلة بشكل مباشر، وتتخذ تدابير عملية لضمان سلامة المواطنين الصينيين وحقوقهم فوق أراضيها.


الصين

أمريكا

نزع السلاح النووى

وزارة الخارجية الصينية

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