الصحة الفلسطينية : 87 حالة إصابة بكورونا فى البلاد

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم الإثنين، أن عدد الإصابات النشطة، أى التى لا تزال مصابة بفيروس "كورونا"، يبلغ 87 ، بنسبة 13.3% من مجمل الإصابات المسجلة فى البلاد .

وأضافت الكيلة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا بلغت 651، بينها 319 فى محافظة القدس، و262 فى باقى المحافظات الشمالية، و70 فى المحافظات الجنوبية، مشيرة إلى أن عدد حالات التعافى ارتفع إلى 559 حالة بعد تسجيل حالة تعافٍ جديدة فى بيت أولا بالخليل، اليوم، بنسبة 85.9% من مجمل الإصابات المسجلة فى فلسطين .

وأوضحت، أنه جرى خلال الـ24 ساعة الماضية إدخال 125 حالة إلى الحجر الصحى المنزلي، فيما بلغ عدد المتواجدين حالياً فى الحجر المنزلى 2382 مواطناً ومواطنة.